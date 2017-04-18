دوريات الأمن والشرطة توصلت إليهم .. القبض على ثمانية متهمين متورطين بحوادث سلبٍ وسرقاتٍ مختلفة بالقصيم

صراحة-الفصيم:صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن فرقاً من دوريات الأمن والبحث الجنائي بشرطة محافظة المذنب تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من العمر إثر قيامهم بالسطو على محلاتٍ تجارية والإستيلاء على مبالغ مالية في مواقع مختلفة بالمنطقة ، رغم محاولتهم الهرب والتخفي عن الأنظار ، ليتم رصدهم ومتابعتهم والعثور بحوزتهم على مبالغ مالية ووثائق رسمية وأجهزة هاتفٍ جوال والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض ..

كما أوضح بأن مركز شرطة محافظة ضرية تمكن من ضبط ثلاثة متهمين آخرين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من العمر إثر تورطهم بالإعتداء على مقيمٍ داخل محلٍ تجاري وسلب مبلغٍ مالي كان بحوزته والهرب على مركبةٍ خاصة لجهةٍ غير معلومة ، لتسهم إجراءات البحث والتحري بحمد الله عن تحديد هوياتهم والتوصل إليهم وضبط المركبة التي كانوا يستقلونها ..

مضيفاً بأن دوريات الأمن تمكنت كذلك من إلقاء القبض على متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من العمر أثناء محاولتهما سرقة محلٍ تجاري بمدينة بريدة في وقتٍ متأخرٍ من الليل ، حيث جرى متابعتهما وضبطهما رغم محاولتهما الفرار على مركبةٍ خاصة قاما بسرقتها والعثور على الأدوات التي استخدماها لكسر الأقفال وإحالتهما لمركز الشرطة المختص ..

مشيراً إلى إيقاف المتهمين واستكمال إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب الإختصاص ..