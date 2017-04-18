عسيري يوضح .. مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن

صراحة-وكالات:تراجع اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تصريحات سابقة قال فيها إن مصر عرضت إرسال قوات برية لليمن قائلا إنه كان يشير إلى ما طرحته مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة ولا علاقة له بموضوع المشاركة في اليمن.

وقالت قناة العربية في موقعها على الانترنت يوم الثلاثاء إن عسيري أوضح إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله في مقابلة بثتها القناة يوم الأحد “أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقا من جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية … وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن.”

وكان العسيري قال في مقابلة بثتها العربية يوم الأحد إن مصر سبق أن عرضت على السعودية والتحالف إرسال قوات برية إلى اليمن تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف جندي.

وتدخلت السعودية في الحرب الأهلية باليمن في مارس آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بعدما أطاح به الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وتهيمن القوات الحكومية في الجنوب والشرق على معظم أراضي اليمن بينما يسيطر الحوثيون على معظم المراكز السكنية في شمال غرب البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتشارك مصر بالفعل في التحالف العربي بقوات بحرية وجوية