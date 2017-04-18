الذهب مستقر بدعم توترات كوريا الشمالية

صراحة-وكالات:استقر الذهب يوم الثلاثاء مدعوما بالتوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وبعدما هبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1284.56 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 1295.42 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1285.90 دولار.

وأعاد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي طمأنة اليابان بالتزام واشنطن بكبح الطموحات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية يوم الثلاثاء بعد أن حذر بأن الضربات الأمريكية في سوريا وأفغانستان تكشف عن قوة عزم بلاده.

وارتفع الدولار بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يرى أن قوة العملة الأمريكية على الأمد الطويل أمر إيجابي رغم اتفاقه مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك يضر بالصادرات على الأمد القصير.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 18.40 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 18.649 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 982.50 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 789.90 دولار للأوقية.