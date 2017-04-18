إيقاف التعدي على 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية جنوب منتزه سيسد الوطني

صراحة – محمد المحسن : أوقفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية, استحواذ مواطن على مساحة 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء جنوب بوابة منتزه سيسد الوطني, بعد أن قام بعمل حواجز ترابية وغرف سكنية وبناء أسوار ، وقامت آليات الأمانة بإزالة الإحداثات المخالفة بمساندة من قوة أمنية، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المحدثين مما استوجب إزالة التعدي على الفور .

وأوضحت وكالة البلديات الفرعية أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, وجّه بتكثيف الجولات الرقابية على الأراضي، ويجري حالياً تنفيذ حملة تشمل الطائف وضواحيها لإزالة التعديات، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الحكومية إنفاذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تنفذ لجان التعديات بالبلديات الفرعية جولات ميدانية للوقوف على التعديات والتعامل معها بشكل فوري ومباشر دون التهاون في تطبيق الغرامات الرادعة على المحدثين، وإدراجها ضمن برنامج المراقبة المستمرة لضمان عدم عودة المحدثين إليها .