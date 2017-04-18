تقنية البنات بالأحساء تطلق برامجها التدريبية ” أتقن “

صراحة – خالد الحسين : اطلقت الكلية التقنية للبنات بالأحساء ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر مؤخراً, عددا من البرامج التدريبية ضمن برنامج “أتقن” شملت مبادئ صيانة الحاسب والدعم الفني , وبرنامج مبادئ التجميل .

وأوضحت الكلية التقنية بالأحساء أن البرامج التدريبية التي شاركت فيها 96 متدربة تهدف لمواكبة رؤية المملكة 2030 , وتطوير مهارات الأفراد ضمن أهداف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ، وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر الإمكانات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻟﻮﻃﻦ.

وبينت الكلية التقنية بألأحساء بأن البرامج التدريبية بالكلية لازالت مستمرة حيث يمكن التسجيل في البرامج التدريبية والاطلاع على شروط التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للكلية (https://ctc.tvtc.gov.sa).