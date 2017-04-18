بلدية غرب الدمام تغلق 61 منشأة مخالفة خلال عددًا من الجولات التفتيشية

صراحة – محمد المحسن : نفّذت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة, عددًا من الجولات التفتيشية الدورية التي نتج عنها رصد 1240 منشأة مخالفة, حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات لتلك المنشآت 1530 مخالفة, وتم على إثر ذلك إغلاق 61 منشأة، وذلك خلال النصف الأول من هذا العام 1438هـ .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني, أن تلك الجولات الدورية نتج عنها ضبط وإتلاف طن و 556 كيلو غرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وعلى إثر ذلك تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وشدد المهندس القحطاني على أهمية استمرار عمل البلدية في جولاتها الرقابية الميدانية طوال العام وتكثيف الجولات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ورصد أي مخالفات قد تنتج من أي منشأة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

ودعا المهندس القحطاني المواطنين والمقيمين لضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عن طريق خدمه ( 940 ), مؤكداً عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع البلاغ وسيتم التعامل معه فوراً .