الفيصل يؤكد أهمية العمل على توفير المسكن الملائم للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة

صراحة – نواف العايد : التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتب سموّه بجدة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم، بمناسبة استلامه مهام عمله الجديد .

وأكد سموه أهمية العمل على توفير المسكن الملائم لسكان المنطقة بما يحقق تطلعات القيادة, متمنيًا التوفيق لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في مهام عمله .

وتم خلال اللقاء استعراض خطط ومشاريع فرع الوزارة بمحافظات المنطقة ، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتهدف لتوفير بيئة إسكانية مستدامة