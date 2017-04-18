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18 أبريل, 2017   3036

الفيصل يؤكد أهمية العمل على توفير المسكن الملائم للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة

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صراحة – نواف العايد : التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتب سموّه بجدة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم، بمناسبة استلامه مهام عمله الجديد .
وأكد سموه أهمية العمل على توفير المسكن الملائم لسكان المنطقة بما يحقق تطلعات القيادة, متمنيًا التوفيق لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في مهام عمله .
وتم خلال اللقاء استعراض خطط ومشاريع فرع الوزارة بمحافظات المنطقة ، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتهدف لتوفير بيئة إسكانية مستدامة

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