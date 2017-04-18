برعاية أمير الرياض.. منتدى “الغد الخامس للشباب” ينطلق في 27 رجب القادم

صراحة – خالد الحسين : برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ينطلق (منتدى الغد الخامس) يوم الاثنين القادم 27 رجب 1438هـ الموافق 24 ابريل 2017 م تحت شعار ( معاً… نبني الغد ) ، بمشاركة نخبة من النماذج الشبابية المبدعة ، والمسؤولين.

وفي هذا السياق، صرحت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيس “جمعية الغد” خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض أول أمس، أن رسالة منتدى الغد في دورته الخامسة والتي حملت عنوان “معاً .. نبني الغد”، تستهدف أن يستلهم شباب الوطن أن التنمية تتحقق بتنمية قيمنا العربية الإسلامية السعودية في هويتنا الحضارية ومسار الحياة وفقاً لمؤشرات القيم، وقصص النجاح، ومن هنا نسعى من خلال المنتدى المشاركة بموضوعات تنموية يشارك فيها الشباب تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأضافت الأميرة نوف خلال المؤتمر الصحافي :”إن جمعية الغد تهتم ومسؤولة عن إحتواء شبابنا كمضلة لكل ما يدعمهم من الأفراد والمؤسسات، وأما مسؤولية الإعلاميين هنا هي تسخير أقلامهم لتعزيز روح التفاؤل والتخطيط والعمل بفكر وسواعد شبابنا لتتحقق أحلامهم والتأكيد عليهم بأنهم لبنة من لبنات المجتمع لبناء الغد “.

وقالت الأميرة نوف في ذات السياق :”ولله الحمد نحن في وطن نستمد فيه قيمنا من كتاب الله وسنة نبيه، ونحن نكرس وقتنا وجهودنا كاملة لأهم مواردنا الوطنية ألا وهم الشباب سواء كانوا بنيناً أم بناتاً، خصوصًا وأنه لقد أثبت شباب هذا الوطن قدرتهم على المشاركة الفعالة في النقاش الفعال وتحديد القضايا التي تهمهم وتفيد المجتمع بشرائحه كافة، ونسعى من خلال المنتدى المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030م”.

وكشفت الأميرة نوف في ردها على مجموعة من أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحفي، عن نية منتدى الغد في مواصلة العمل لتنفيذ طموحات الشباب وعبر تقديم حزمة من المبادرات، وقالت “خلال حفل الافتتاح في الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج الجديدة، التي ستجعل العمل يتم بصورة متتالية وسريعة”.

ويُعد منتدى الغد، أول منتدى للشباب في المملكة العربية السعودية، انطلق في عام 1430هـ- 2009 تحت شعار (نحن والشباب شراكة ) ، ليكون محركا رئيسيا في تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة للشباب السعودي ودعم مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة بمجالاتها كافة.

ويأتي منتدى الغد ، كأحد الفعاليات الشبابية التي تنظمها جمعية الغد للشباب، حيث تتبع الجمعية عدة وسائل لتحقيق أهدافها ، منها تنظيم منتدى كل عامين لطرح المبادرات ومناقشة القضايا العامة التي تسلط الضوء على قضايا الشباب، تنظيم لقاءات وورش عمل دورية تسهم في إشاعة مبدأ الحوار والنقاش مع الشباب للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم في المجتمع، التفاعل مع المشاركة في كل الأنشطة المحلية التي تنفذها المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم والتأهيل، والتعريف بالتجارب والمشروعات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال تنمية الشباب.

وبهذا الخصوص أكدت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي ال سعود ، رئيسة جمعية الغد ، أن المنتدى يناقش في هذه الدورة عدد من المواضيع الهامة ، مثل اعلان ومناقشة نتائج الدراسة الوطنية الشاملة لقيم المواطن السعودي ، فرص عمل القرن القادم ، هويتنا الحضارية ، الدور المتوقع من الشباب السعودي في قطاع النقل ، التربية الأسرية ، الرياضة المجتمعية ، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في كل مجال . إضافة لحوارات مفتوحة للشباب مع عدد من المسئولين ، ذوي العلاقة بقضايا الشباب .

الجدير بالذكر أن منتدى الغد ، وخلال الدورات الأربع الماضية، شهد مشاركة 123 متحدثاً ، و 10.000 شاب وشابة، 70 تجربة شبابية ملهمة، 15 جهة حكومية وخاصة .

ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة موقع الجمعية الالكتروني www.alghad.org.sa .