سلطان بن سلمان يرعى توقيع 5 اتفاقيات بين جمعية الأطفال المعوقين وعدد من الجهات الحكومية

صراحة – نواف العايد : رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ، اليوم ، مراسم توقيع مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير لـ 5 اتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والطبية والخدمية في المنطقة ، لدعم برامج وخدمات المركز المقدمة للأطفال من منسوبي المركز .

وكانت أولى هذه الاتفاقيات مع جامعة الملك خالد ممثلة في معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجا الله السلمي، حيث تهدف إلى دعم الخدمات التعليمية والطبية لأطفال المركز من خلال تشغيل عيادة طبية مجهزة بشكل كامل ، إضافة إلى التعاون العلمي مع المركز ، أما الاتفاقية الثانية فوقعت مع “المستشفى السعودي الألماني” بمنطقة عسير ، وتتضمن توفير خدمات طبية وعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وجاءت الاتفاقية الثالثة مع عيادة “بريق همس” لطب الأسنان وتهدف إلى توفير خدمات علاجية في مجال طب الأسنان .

كما وقعت اتفاقيتان مع مركز “ريادة الإبداع” والجمعية السعودية للفنون التشكيلية” جسفت ، يتم بموجبها تقديم دورات تدريبية لأطفال مركز الجمعية في مجالات عديدة منها الفنون التشكيلية وتطوير الذات.

وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان قد بدأ زيارته لمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ,بجولة في الأقسام التعليمية والطبية ،التقى خلالها الأطفال وذويهم، واستمع الى شرح حول أهم مخرجات المركز خلال العام الجاري.

وفي نهاية الزيارة ،أعرب سموه عن تقديره وامتنانه لما يحظى به مركز الجمعية بمنطقة عسير من رعاية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، موجها سموه شكره للجهات التي بادرت بإبرام اتفاقيات تعاون مع المركز لمساندة برامجه الخيرية، مشيراً الى أن ذلك التفاعل يجسد الثقة التي تحظى بها الجمعية ومراكزها لدى المنشآت الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى هو تأكيد على وعي تلك الجهات بدورها التنموي ومشاركتها في المسؤولية الاجتماعية.