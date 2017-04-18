أكثر من 17 ألف طالبة يؤدّين اختبارات ” حسّن” في تعليم ينبع

صراحة – فيصل القحطاني :تنطلق في إدارة تعليم ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها يوم غد الأربعاء اختبارات تحسين الأداء التعليمي بالمرحلة الابتدائية (حسّن) لأكثر من 17500 ألف طالبة من طالبات المرحلة الابتدائية التي تهدف إلى تحسين الأداء لطالبات المرحلة وتجويد التعلم من خلال التحسين المستمر .

وأوضحت منسقة حسّن مشرفة الصفوف الأولية حسنه الشهري أن الهدف العام من المشروع تحسين الأداء التعليمي للطالبات في المرحلة الابتدائية من خلال التعرف على مستوى إتقان الطالبات للمعارف والمهارات، والوقوف على جوانب القوة والضعف وإعداد برامج صفية مساندة و إثرائية وخطط علاجية للرفع من مستوى الأداء لديهن، وتزويد المعلمات بالأساليب الإشراقية اللازمة لرفع كفاياتهم في توظيف استراتيجيات التدريس لتحسين مستوى التعلم والتعليم ؛ كما أنهٌ بإمكان أولياء الأمور الاطلاع على مستوى أبنائهم من خلال نظام نور.

وأبانت الشهري أن البرنامج سيتناول فيه مراحل تنفيذ البرنامج الأربع بدءًا من تنفيذ عمليات التقويم، وتحليل نتائجه، وتنظيم البرامج العلاجية والإثرائية ، وتنفيذ برامج تدريبية وإشرافية ، والرصد واستخراج النتائج .

واوضحت أن تطبيق البرنامج في المرحلة الثانية في الفترة من 22/ 7/ 1438هـ لمادتي القرآن والعلوم ويوم الخميس 23/ 7/ 1438هـ لمادتي الرياضيات ولغتي.. مشيرة إلى أن البرنامج يطبق مرتين في العام الدراسي بعد الفترتين الأولى والثالثة بواقع مرة كل فصل دراسي، ويتولى قسم الصفوف الأولية مسؤولية إعداد الخطة وفق ضوابط تطبيق البرنامج الواردة في الدليل الإجرائي، فيما تتولى الإدارة متابعة تنفيذه في المدارس.