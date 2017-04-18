الرئيس المالي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

صراحة – محمد المحسن : استقبل فخامة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي, في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ودعمها في مجال خدمة الدعوة، وتطوير العمل الإسلامي وآلياته ووسائله بما يخدم الأمة الإسلامية وتطلعاتها .

حضر الاستقبال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي – الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، وسفير جمهورية مالي لدى المملكة زيني مولاي.