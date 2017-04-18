تعليم مكة يفتتح معرض المشاريع النوعية لمادة المهارات التطبيقية

صراحة – خالد الحسين : افتتح مدير عام التعليم بمكة المكرمة محمد مهدي الحارثي معرض المشروعات الطلابية لمادة المهارات التطبيقية بالنظام الفصلي بمدارس الفلاح .

وأوضح الحارثي أن مادة المهارات التطبيقية نقلة نوعية في مجال التعليم من مستوى التعليم التلقيني إلى المستوى المهاري، حيث ينتقل الطالب فيها إلى التطبيق الواقعي وبالتالي يمكنه اكتشاف مهاراته المعرفية والمهنية مما يساعده مستقبلًا إلى اكتشاف ميوله التعليمية في المرحلة الأكاديمية ومن بعدها تمكنه من اختيار الوظيفة المناسبة له، مبيناً أن مادة المهارات التطبيقية تهدف إلى تنمية قيم ومهارات الطلاب والطالبات وربطها بسوق العمل.

من جانبه أفاد مدير إدارة التخطيط والتطوير أحمد الغامدي بأن المعرض يأتي ضمن خطة مادة المهارات التطبيقية التي تُعنى بتدريب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وسيتم خلال هذا المعرض تقييم أعمال الطلاب المشاركين حيث تعد هذه المرحلة الأخيرة في تقييم هذه الأعمال حيث سبقها معارض على مستوى المدارس وأخرى على مستوى مكاتب التعليم وصولاً إلى ما نشاهده اليوم على مستوى المنطقة؛ مبدياً أمله أن يرى جهود الطلاب وقد حازت على مراكز متقدمة على مستوى الوطن، حيث إن بعض هذه المشاريع تعد نواة لمشاريع في الريادة والأعمال وقد تكون واعدة ومصدراً اقتصادياً لصاحبه.