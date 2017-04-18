تدشين مشروع تطوير قاعة مصادر التعلم في محافظة القطيف

صراحة – فيصل القحطاني : افتتح وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور نياف الجابري اليوم مشروع تطوير قاعة مصادر التعلم في مدرسة الخطيب البغدادي الثانوية بمحافظة القطيف، التي تأتي بدعم متواصل من رجال الأعمال في المحافظة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمدارس المنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام التعلم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، ومدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، وعدد من المشرفين والقيادات التربوية.

واطلع الجابري خلال زيارته على المسيرة التعليمية في المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وشاهد فيلماً وثائقياً عن تاريخ مشاريعها التطويرية خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل في ثانوية الخطيب البغدادي.

ولفت إلى أن هذا المشروع سينعكس على ثقافة ووعي الطلاب وعلى مستقبلهم التعليمي والوطني، والتي تستهدف التنمية الثقافية والتعليمية والعلمية المستدامة، حيث ستتيح للطلاب بيئة جاذبة لزيارة المكتبة والقراءة ولعقد ورش العمل وتنظيم الندوات الطلابية.

من جانبه أشار الدكتور المديرس إلى ضرورة العمل على كتابة تجربة ثانوية الخطيب البغدادي حتى تستفيد منها المدارس الأخرى سواء في المنطقة الشرقية أو خارجها.

كما أعرب مدير مكتب تعليم القطيف عن رضا الوفد لزائر بما رأوه من تطوير سينعكس على الطلاب، آملاً أن تتكرر هذه التجربة في عدد من المدارس في المملكة.

فيما أوضح قائد المدرسة أحمد بن صالح الغامدي بأن هذا المشروع الذي تم تدشينه اليوم في مصادر التعلم سيعود بالنفع على الطلاب والمعلمين والإداريين، ويهدف إلى أن يكون طلاب المدرسة أصدقاء للمصادر وليسوا زواراً فحسب.

كما أفاد أمين مصادر التعلم في المدرسة المعلم يوسف الناصر أنه في المدارس المعاصرة يناط بمركز مصادر التعلم دور كبير في بناء التكوين العلمي والتربوي للطلاب، وتسهم في خدمة المجتمع باعتبارها مراكز ثقافية متطورة، مؤكدا حرص إدارة المدرسة على توفير بيئة جاذبة قادرة على تقديم ذلك كله.