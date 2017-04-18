أمين الأحساء : 30 مليون ريال لمشاريع سلوى وهجرها

صراحة – خالد الحسين : تفقد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم اليوم سير العمل البلدي بمدينة سلوى الحدودية وتوابعها وما يُقدم من خدمات بلدية إجرائية للمواطنين، ومتابعة نسب إنجاز المشاريع فيها، رافقه وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المغلوث ورئيس بلدية سلوى المهندس جهز المطيري ومديرو الإدارات في البلدية.

وأوضح المهندس الملحم أن أعمال الأمانة متواصلة لإنجاز عدد من المشاريع التطويرية والخدمية بمدينة سلوى والهجر التابعة لها بتكاليف اجمالية بلغت حوالي 30 مليون ريال، مشيرا الى أن المشاريع شملت مشروع سفلتة شوارع هجر المدينة انُجز منه 98% بتكلفة بلغت 10 ملايين ريال، وانشاء ساحات بلدية بتكلفة 1.3 مليون ريال، وأسوق تجارية بتكاليف بلغت 2.9 مليون ريال، ومسلخ عام بـ 1.7 مليون ريال، وإنشاء كراجات ومستودعات بتكلفة بلغت 1.7 مليون ريال، بالإضافة الى انشاء مبنى البلدية الجديد الذي انجز منه 60% بتكلفة قدرت بـ 12.9 مليون ريال.

وأضاف أن الأمانة ممثلة ببلدية سلوى تقوم بجهود ذاتية بتطوير انارة، وتأهيل الجزر الوسطية لطريق سلوى/ الهفوف الدولي بطول 1.7 كيلومتر مربع، والطريق الآخر الرابط بين سلوى والبطحاء التابعة لوزارة النقل، لافتا الى أن البلدية قامت مؤخراً بإنشاء مضمار مشاة على شاطئ سلوى بطول 1 كيلومتر.

واطلع المهندس الملحم في جولته على تقرير الخدمات والذي كشف عن اغلاق 10 محال مخالفة لاشتراطات الصحة العامة خلال 3 أشهر ورصد 220 مخالفة، ومصادرة واتلاف حوالي 1.6 طن من الأغذية الفاسدة، بالإضافة الى مناقشة مشاريع الطرق وصيانتها وشؤون الخدمات للهجر، والتأكيد على تعزيز الجهود في توفير الخدمات المساندة ” النظافة، وصيانة الانارة، والرخص المهنية” لها خدمةً للمواطنين .

والتقى أمين الاحساء خلال جولته التفقدية بمحافظ العديد ناصر بن سعيد القحطاني، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التطورات البلدية والخدمية وسُبل دعمها والارتقاء بها خدمةً للوطن، كما التقى الملحم بمدير شرطة العديد العقيد سطام زياد العتيبي.

وتأتي الجولة ضمن الجولات التفقدية المتواصلة للبلديات الفرعية وادارات الأمانة ومشاريع التطوير الخدمية, والتي تهدف الى الوقوف المباشر على احتياجات الفروع الفنية والمساندة والإستفادة من وسائل التقنية الحديثة في انجاز المهام، اضافةً الى متابعة ودعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتطويرية في ظل دعم قيادتنا الرشيدة – حفظها الله-، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ .