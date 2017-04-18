اتحاد القدم يعتمد جوائز بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة

صراحة – نواف العايد : اعتمدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, جوائز بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة ” دورة الصعود” التي تقام حالياً على ملعبي ناديي الأمل بالبكيرية والحزم بالرس, وتستمر حتى يوم الخميس 27/ 4/ 2017م، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على كأس البطولة وميداليات ذهبية ومبلغ 100 ألف ريال ، والمركز الثاني ميداليات فضية ومبلغ 75 ألف ريال ، والثالث ميداليات برونزية و 50 ألف ريال ، والرابع مبلغ 40 ألف ريال ، فيما سيحصل الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الملونة على كأس اللعب النظيف ومبلغ 10 آلاف ريال ، واللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف على كأس الهداف و مبلغ 5 آلاف ريال ، وأفضل لاعب في البطولة سيحصل على كأس و مبلغ 5 آلاف ريال ، وأفضل حارس مرمى سيحصل على كأس ومبلغ 5 آلاف ريال .

وأكد مدير إدارة عمليات كرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور خالد المقرن، أن الجولات الختامية وحفل التتويج سيكون مختلفاً هذا الموسم، مبيناً أنه سيتم تكريم جهات وشخصيات رياضية أسهمت في إنجاح البطولة .