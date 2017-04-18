تعليم حائل يطبّق تجربة صالات الاستقبال في المدارس

صراحة – خالد الحسين : افتتح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني, اليوم, صالات الاستقبال داخل المدارس تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية, وإيجاد أكبر قدر من البيئة الآمنة لمنسوبيها, بحضور عددٍ من المسؤولين في الإدارة .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم حائل مشعل القرين, أن تجربة صالات الاستقبال, التي تم تطبيقها خلال هذا العام الدراسي ذات منطلقات ودواعي أمنية وتعليمية وإدارية، تهدف إلى توفير بيئة آمنة وخلق جو صحي لجميع منسوبي المدرسة, ووضع تنظيم لعملية دخول وخروج زوار المدرسة .