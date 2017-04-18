غداً .. تدشين بطولة شهداء الحرس الوطني

صراحة ـ علي القرني : يدشن اللواء عبدالله المضحي رئيس هيئة العمليات في الحرس الوطني، الساعة 6.30 مساء غداً الأربعاء منافسات بطولة شهداء الحرس الوطني (الأولى)، التي انطلقت الاسبوع الماضي بالمدينة الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض، بمشاركة 2135 لاعبا من كافة قطاعات الحرس الوطني في المملكة، يتنافسون على 12 لعبة وهي كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل.

وسيبدأ الحفل بالقران الكريم ثم كلمة مدير الدورة العقيد محمد الحمالي فاستعراض الفرق، ومن ثم إعلان تدشين البطولة من راعي الحفل، لتقام بعدها 4 منافسات تبدأ بكرة القدم حيث يلتقي الادارة العامة لتقنية المعلومات والقطاع الشرقي في المباراة الأولى، ويتقابل القطاع الغربي ومركز تدريب الحرس الوطني في المباراة الثانية.

وفي منافسات كرة الطائرة تقام أربع مباريات تجمع كلا من (لواء الأمير سعد والقطاع الغربي)و(مدارس الحرس الوطني ولواء الملك عبدالعزيز)و(لواء طيران الحرس الوطني ولواء التدخل السريع)و(مركز تدريب الحرس الوطني وسلاح الاشارة)

فيما تقام منافسات شد الحبل بين ( لواء الملك عبدالله ومركز تدريب الحرس الوطني) و ( لواء الملك عبدالعزيز ومدارس الحرس الوطني)، اضافة إلى لعبة البلياردو بمشاركة جميع الفرق