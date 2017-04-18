“التجارة” تطيح بعمالة مخالفة تمتهن إعادة تعبئة الزيوت المغشوشة وتضبط مبالغ مالية وشيكات

صراحة – فيصل القحطاني : ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عمالة مخالفة تمتهن إعادة تجميع وتخزين وتعبئة الزيوت المغشوشة في استراحة بحي السلي شرق الرياض، ورصد مراقبو الوزارة أثناء مداهمة المقر غير المرخص تورط العاملين بتخزين 240 ألف لتر من الزيوت المستعملة من محال تغيير زيوت السيارات داخل ثلاث خزانات أعدت لذات الغرض، وذلك بهدف إعادة تعبئة وتصريف الكميات للأسواق وإيهام المستهلكين بأنها جديدة الصنع.

كما ضبط المراقبون عدد من الأدلة والوثائق تدل على إدارة المقر من قبل العمالة حيث تضمنت مبالغ مالية قدرها 200 ألف ريال وشيكات وبطاقات صرف آلي وأختام مستندات تحمل شبهة تستر تجاري.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة وأمانة منطقة الرياض واستدعت المسئولين عنه لأخذ افاداتهم، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ومن ثم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تقوم بدورها للإحالة لديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار باشرت ضبط العديد من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر وطبقت الوزارة العقوبات النظامية على المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتأمل الوزارة إلى التعاون والابلاغ عن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر وذلك عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.