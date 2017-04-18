السديس يدشن برنامج “تحصين ” بوكالة شؤون المسجد النبوي

صراحة – خالد الحسين : دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم برنامج “تحصين” بإدارة الأمن الفكري بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بحضور المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب .

وأوضح معالي الشيخ السديس مين أن الأمن الفكري هو صمام الأمان للمجتمعات وطوق النجاة الذي يجب الاعتناء به في تحصين الشباب والشابات من كل هجوم فكري أو ثقافي أو لوثات إرهابية تهز مبادئهم وتخدش قيمهم، وتمس ثوابتهم.

وأكد معاليه على وجوب تفعيل دور الأمن الفكري والاستفادة من إقامة المحاضرات والندوات التي تبرز سماحة هذا الدين وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال لدى أفراد المجتمع كافة .

وأشار إلى أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حماية فكر وتصور الإنسان من الانحراف، وسلامة فهمه وتوجهه من الانجراف، وراء الدعوات المغرضة، والرايات المضللة من التطرف المحموم، والفكر المسموم، والغلو المذموم، وفتنة العنف والتدمير، وآفة الإرهاب والتفجير.

من جهته أشاد مدير إدارة الأمن الفكري الشيخ عبدالله حمدان الحربي بتوجيهات معالي الرئيس العام التي تصب في مصلحة نقاء الفكر في منظومة العمل في وكالة الرئاسة وبث صفاء العقيدة بين الزوار وأن برنامج تحصين الذي دشنه معالي الشيخ السديس هو لتعزيز الأمن الفكري بين المواطنين والزوار.