رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الكوري

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض ، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة كوون بيونغ أو .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا وأوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الكورية( البرلمان) بما يسهم في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين البلدين .

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين الجانبين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.