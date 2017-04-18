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18 أبريل, 2017   2599

رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الكوري

معالي+رئيس+مجلس+الشورى+مستقبلاً+السفير+الكوري

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض ، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة كوون بيونغ أو .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا وأوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الكورية( البرلمان) بما يسهم في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين البلدين .
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين الجانبين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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