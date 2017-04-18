مجمع الملك عبدالله بجدة يستقبل أكثر من 11061 مراجعًا ويجري 210 عمليات

صراحة – محمد المحسن : يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمراجعين والمرضى، حيث استقبل خلال مارس الماضي 4850 مراجعًا للعيادات الخارجية، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 6211 مراجعًا، كما قام المستشفى بإجراء عدد من العمليات الجراحية بلغت 210 عمليات تنوعت ما بين عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى.

كما أسهمت الخدمات الطبية المساندة في تقديم عدد من الخدمات الطبية للمراجعين والمستفيدين، حيث بلغ عدد الفحوصات المختبرية المنجزة 58393 فحصًا تنوعت ما بين فحص مختبري بسيط ومعقد، كما استقبلت وحدة الأشعة العامة 4346 فحصًا. أما وحدة الأشعة المقطعية فاستقبلت 786 فحصًا، كما قدمت أشعة الرنين المغناطيسي 443 فحصًا. أما وحدة أجهزة الموجات الصوتية فقدمت 531 فحصًا