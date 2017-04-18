عروض شعبية من دول العالم في مهرجان تراث الشعوب في الجبيل الصناعية

صراحة – خالد الحسين : تميزت نسخة هذا العام من مهرجان تراث الشعوب المقام في مدينة الجبيل الصناعية وبتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل بفعالية مسرح العروض الفلكلورية التي ضمت عروضا لمختلف شعوب العالم مثل اندونيسيا والهند وباكستان والمغرب واليمن وغيرها.

وجذبت برامج المسرح أعداد كبيرة من الزوار الذين تجمهروا حول المنصة للتعرف على الثقافة و الموروث الحضاري للبلدان المشاركة. إذ قدمت كل جالية عدة لوحات فنية شعبية أدّاها مجموعة من أطفال الجاليات بإتقان ومهارة ملفتتان. واضطرت اللجنة المنظمة إعادة العروض أكثر من مرة بناء على رغبات الزوار المتكررة.

ويقع مسرح العروض الفلكلورية في الساحة الخارجية لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري ويحيط به عدد من الفعاليات الأخرى كمعرض الفنون التشكيلية واستديو الشعوب والمطبخ النجدي ومنطقة النحت الطين وغيرها من الفعاليات. كما برزت في المهرجان مسيرة كرنفال الشعوب التي طافت أرجاء المهرجان.

الجدير بالذكر أن المهرجان يفتح أبوابه للزوار من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء حتى ١٧ رجب في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.