هيئة الري والصرف تقدم ورقة عمل حول دورها في إدارة واستدامة قطاع مياه الري

صراحة – خالد الحسين : انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر مستقبل شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات بمدينة الرياض على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ١٨-١٩ إبريل ٢٠١٧. حيث يشارك فيه قطاع صناعة الأنابيب الخرسانية والبلاستيكية داخل المملكة وخارجها. كما يشارك كل من القطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية. وتبحث الأوراق المقدمة في اقتراح الحلول للمشاكل والإضرار التي تنتج عن مياه الأمطار وتقييم شبكات تصريف مياه الأمطار وتخفيف الأضرار أو تجنبها إلى حد كبير. هذا وقد قدمت هيئة الري والصرف ورقة عمل في المؤتمر عن دور هيئة الري والصرف في إدارة واستدامة قطاع مياه الري في الأحساء ويقدمها د. ياسر نزال من قسم الأبحاث والدراسات في إدارة التخطيط والتطوير بالهيئة.