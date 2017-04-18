د.الغفيص يلتقي رئيس وأعضاء “هيئة المقاولين”.. وتشكيل فريق عمل مشترك لدعم تطوير قطاع المقاولات

صراحة – فيصل القحطاني : التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم بمقر الوزارة في مدينة الرياض، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وعدد من قيادات الوزارة، والهيئة.

ورحب معالي الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء برئيس وأعضاء الهيئة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، وتطوير الشراكة الاستراتيجية والعمل التكاملي، لتقديم كافة أنواع الدعم التي يحتاجها قطاع المقاولات، بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة.

وقال معاليه : إن العمل المتكامل بين الطرفين سيكون له نتائج إيجابية على أرض الواقع، تخدم استمرار نمو وازدهار قطاع المقاولات، بما يساهم في تحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب المهندس أسامة العفالق، عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك علاقة مميزة وتشاركاً فعالاً بين الهيئة والوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة المهم في دعم قطاع المقاولات.

واطلع الدكتور علي الغفيص خلال اللقاء على عرض قدمه الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، حيث تضمن أهداف ورؤية الهيئة، وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، وواقع ومستقبل القطاع.

وتم أثناء الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارة ومن الهيئة، سيعمل على تعزيز أُطر التعاون، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم القطاع، وتضمن تطوير مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، وفقاً لعدد من البرامج والمبادرات الخاصة بالتدريب والتأهيل والتوظيف.