تعليم بيشة يدشن معارض التوجيه والإرشاد بالشئون التعليمية

صراحة – محمد المحسن : دشّن مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري بصالة المعارض بنادي المعلمين اليوم , فعاليات معارض التوجيه والإرشاد بالشؤون التعليمية في قطاع البنين , التي شارك فيها عدد من المدارس و الجهات الحكومية والأمنية .

واحتوى المعرض على عدد من الأركان والفعاليات عن التوعية بأضرار المخدرات والتدخين وعروض لجامعة بيشة وأمن المنشآت وكلية التقنية والمعهد الصناعي ومختبرات ألفا عن الإرشاد المهني والتعليمي .

وتجول مدير التعليم يرافقه مساعده لشؤون تعليم البنين خالد الغامدي وعدد من مديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات في المعرض مستمعًا إلى شرح من المشرفين على تلك المعارض عما تقدمه من إرشادات وخدمات .

من جانبه دعا مدير التعليم ببيشة في ختام جولته على المعارض , الحاضرين للاستفادة مما حواه المعرض من فعاليات ومبادرات والتنافس في الأفعال الإيجابية , مقدمًا شكره لرئيس قسم الإرشاد بتعليم المحافظة عبيد حمود وكافة المرشدين والمشاركين في هذه المعارض .