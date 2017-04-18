قتيل وإصابات بتفجير عبوة ناسفة في بغداد

صراحة – وكالات : أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 4 آخرين في تفجير عبوة ناسفة شمال غرب بغداد.

وقال المصدر إن العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق قرب سوق شعبي في منطقة الشعلة، فيما قطعت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الكاظمية القريبة.

ويأتي هذا الاستنفار الأمني عشية انطلاق ملايين الزوار للقدوم إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في ذكرى وفاته التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل، وفرضت إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أي عمليات إرهابية.

هذا وأفاد مصدر في الشرطة، بأن القوات الأمنية قطعت الطرق والجسور في العاصمة بغداد التي يمر بها الزوار المتوجهون إلى الكاظمية.