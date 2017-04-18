بلدى طريف يوافق على صيانة مدخل الطريق الدولي (طريف – القريات)

صراحة – خالد الحسين : عقد المجلس البلدي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية جلسته الـ ” 19 ” , وأتخذ خلالها عدد من القرارات التي تخص الشأن الخدمي بالمحافظة .

وأوضح رئيس المجلس عواد الرويلي أن الجلسة تخللها الموافقة على صيانة مدخل الطريق الدولي (طريف – القريات) حسب الإمكانيات الموجودة والمتاحة للبلدية , بالإضافة إلى طلب دعم الشراكات بعمل شراكة ومساهمة بالتنمية الاجتماعية ومطالبتهم بنسبة “1%”ومبادرة المجلس البلدي في محافظة طريف بتحري تلك الشركات ومطالبته أصحاب القرار بدعم التنمية الاجتماعية والرفع للجهات العليا .

وأفاد أنه تمت الموافقة على مخاطبة شركة أسمنت الشمالية بمساهمتها بعمل بوابة لمدخل المحافظة عن طريق طريف عرعر وشركة أسمنت الجوف لعمل بوابة مدخل على الطريق الدولي من ناحية طريف القريات ‏.