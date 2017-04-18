رئيس جمهورية مالي يستقبل وزير الخارجية

صراحة – واس : استقبل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي، بمقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة.

بعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي ، حيث مثل الجانب السعودي معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ونيابة عن وزير الخارجية المالي وقع الاتفاقية معالي وزير الأمن والدفاع المدني الجنرال سالف تراوري.

حضر الاستقبال مدير الإدارة الإعلامية السفير أسامة نقلي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي.