اتحاد الرماية يوقع مع 34 لاعباً لتحقيق ذهب 2022

صراحة – الرياض : أنهى الاتحاد السعودي للرماية إجراءات التوقيع مع 34 رامي للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية.

وجاء التوقيع مع اللاعبين بحضور المدير التنفيذي للإتحاد العقيد مهندس سعيد القرني وهم: عبدالرحمن سعد الجحيدلي ومسفر عبود العماري وعبدالعزيز خالد العنزي وحسين غويلي الحربي ومحمد فواز عبيد الحربي ومبارك مسفر الدوسري وبدر تركي العتيبي وفيصل عبدالله السعد وحامد مزيد العنزي وعلي عيد العتيبي وفايز صعفق العنزي وسالم ناصر القريني وعطالله نداء العنزي وعقيل عبدالهادي البدراني ومحمد فهد الهلالي وسفر محمد الدوسري ومحمد أحمد المالكي وعلي محمد الغامدي ومحمد مانع العمري وهذال ناصر السبيعي ومحمد سفر الشهراني وفايز أحمد العنزي وعبدالكريم عقيل العنزي ومحمد منصور الشريدة ودليم جابر القحطاني وبندر عيد الشيباني وفيصل سعود الدعجاني وعبدالله الفحاط العنزي وخالد عبدالعزيز الشيباني وفهد ماكن المطيري وضاوي كريزي الحربي وسعد عبدالله الدوسري وماجد معيض التميمي وسعيد مقبل المطيري.

وابدى الرماة سعادتهم بهذه الخطوة المتقدمة التي ستساهم في تحقيق طموحاتهم برفع المستوى الفني وتحقيق الانجازات على كافة الاصعدة الاسيوية والدولية والاولمبية، مؤكدين ان هذه العقود تتضمن عدد من المزايا والحوافز ستسهم في صنع الانجازات التي يأملون بها في ظل الدعم والاهتمام الكبير من اللجنة الاولمبية العربية السعودية والاتحاد السعودي للرماية.