خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوداني

صراحة – واس : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة قدّم خلاله تعازيه لخادم الحرمين الشريفين في شهداء الواجب الذين قضوا في تحطم الطائرة العمودية .

وبين فخامته أن السودان يقف مع المملكة في موقف واحد للدفاع عن بلاد الحرمين ، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس السوداني على مشاعره ، وأن الشهداء قاموا بواجبهم ، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.