تعليم وادى الدواسر يعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقات النشاط العلمي

صراحة – وادى الدواسر : أعلن النشاط العلمي في إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ختام مسابقة جائزة السلام والتعاون المدرسي 2017 ومسابقة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي 2017 بعد اعتماد نتائجها .

وقد تأهل للتصفيات النهائية في مسابقة جائزة السلام والتعاون المدرسي 2017 التي ستجرى في إسبانيا الطالب نواف بن محمد الوزرة من مدرسة متوسطة تحفيظ النويعمة والطالبة موضي بنت عيد الخراز وصالحة بنت سعد الشهراني من مدرسة ثانوية الخماسين الثانية . بينما تأهل للتصفيات النهائية في مسابقة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي 2017 التي ستجرى في الكويت الطالب محمد بن ضيف آل ربيع من مدرسة ثانوية الوادي الأهلية والطالبة سارة بنت عايض المتعب وأميرة بنت مبارك الصافي من مدرسة ثانوية الخماسين الثانية . مشرف النشاط العلمي في الإدارة الأستاذ مريع بن علي آل مساعد أوضح أن تصفيات المسابقتين شهدت على مستوى الإدارة منافسة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ، تم تطبيق معايير التحكيم وفقاً لإجراءات المسابقتين في مجال الرسم الحر ، مشيراً إلى أن المسابقتين تهدف إلى تنمية روح الوعي لدى الطلاب والطالبات ، وتحفيزهم وتعريفهم بالاستكشاف ، والذي يعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم . مقدماً شكره وتقديره لمشرفة النشاط العلمي ” بنات ” الأستاذة وداد الحميداني على تفعيل المسابقة من جانب مدارس البنات . ومباركاً لقادة وقائدات المدارس الفائزة الذين بذلوا أدوارا فاعلة في نشر ثقافة المسابقتين في الميدان الطلابي . متمنياً للفائزين توفيقاً أكبر في المنافسات القادمة .