تعليم الدواسر يعلن عن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين

صراحة – وادى الدواسر : أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى” حارس مع محرمه ” في مدارس البنات و ” حارس فقط ” في مدارس البنين “. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ فهاد بن سلطان الصقر أن التقديم على الوظائف وظائف مدارس وادي الدواسر التقديم سيكون عن طريق إدارة الأمن والسلامة في مبنى تعليم البنات سابقاً ، أما وظائف السليل فسيكون عن طريق مكتب التعليم في نفس المحافظة ، لمدة خمسة أيام ، تبدأ من يوم الأحد 26 / 7 / 1438هـ وأوضح الصقر أن شروط التقدم على الوظائف على النحو التالي : 1- التقديم على برنامج (ساعد) في الخدمة المدنية وإحضار برنت. 2- الحراسات مخصصة للمدارس فقط ولا يُعين عليها حراسات المباني غير المدرسية. 3- لا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات ويجب أن يكون محصنًا (متزوج)، ولا عن (25) عامًا لمدارس البنين. 4- سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل). 5- التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية. 6- أن يجيد القراءة والكتابة. 7- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 8- أن يجتاز الفحص الطبي. 9- إحضار برنت من مؤسسة التقاعد، وكذلك من التأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضيه أي راتب من جهة حكومية. 10- إرفاق ما يثبت سكنه في محيط المدرسة مصدقًا من رئيس المركز.