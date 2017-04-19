منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على العديد من الأمراض الاستوائية

صراحة – واس : ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء تقريبًا على العديد من الأمراض الاستوائية، وتم توسيع نطاق العلاج بشكل كبير منذ أن أطلقت المنظمة خطة لمكافحة الأمراض المهملة منذ 10 سنوات.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان في بيان، إنه على مدى السنوات العشر الماضية تم إنقاذ ملايين الأشخاص من العجز والفقر بفضل واحدة من أكثر الشراكات العالمية فعالية في الصحة العامة الحديثة”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرض دودة غينيا، الذى ينتقل عن طريق مياه الشرب، تم القضاء عليه تقريبًا على نطاق عالمي. وانخفضت حالات مرض النوم من 37 ألف حالة في عام 1999 إلى أقل من ثلاثة آلاف حالة في عام 2015، في حين أن البشر الآن نادرًا ما يصابون بداء الكلب في الأمريكتين. وتم توفير الأدوية ضد أمراض المناطق المدارية المهملة على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع شركات أدوية ومنظمات غير حكومية لمكافحة أمراض مثل التراخوما، وهو مرض بكتيري والسبب الرئيسي للعمى في العالم نتيجة الإصابة بعدوى. ولكن لم يعد التراخوما مشكلة صحية عامة في المكسيك والمغرب وعمان.