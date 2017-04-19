​سلطان بن سلمان: نتطلع إلى نقلة في المشاريع السياحية بأبها مع إطلاق برنامج التمويل

صراحة-أبها:ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لمناسبة (ابها عاصمة السياحة العربية 2017)، معرباً عن سعادته لما شاهده من وحضور تفاعل كبير لهذه المناسبة.
واكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريحات صحفية بعد حفل افتتاح أبها عاصمة السياحة العربية، أن قطاع السياحة في المملكة يحظى بدعم واهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، كاشفاً أنه خلال صيف هذا العام سيجري الإعلان عن مشاريع سياحية جديدة في عدد من المناطق بالمملكة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الى ان الدولة اليوم تتعامل مع قطاع السياحة والتراث الوطني بمنظور مختلف، وذلك بعد أن أصبح هذا القطاع يمثل صناعة اقتصادية قوية وأحد أهم الروافد التنموية في البلاد التي تضمن توليد مزيداً من الفرص الوظيفية والاستثمارية على حد سواء.
وقال: “السياحة أصبحت تمثل استثماراً جديداً للمواطنين، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتهيئة العديد من المواقع وفتحها أمام المواطنين للاستثمار فيها وتشغيلها، وبالتزامن مع دخول مستثمرين جدد في القطاع من أهمها شركات الفنادق العالمية وذلك مع وجود تنظيم جديد لقطاع الفنادق والإيواء السياحي، ومنطقة عسير ستكون من أكبر المستفيدين من ذلك خاصة مع إطلاق برنامج التمويل السياحي هذا العام، ونتطلع إلى نقلة في المشاريع السياحية بأبها مع إطلاق برنامج التمويل”.
وأضاف: “نحن نحتضن المواطنين السعوديين الراغبين بالدخول بالمجال السياحي ونعمل على تدريبهم وتأهيلهم الى جانب التمويل وذلك في عدد من المجالات منها الحرف والتراث العمراني والترميم وادارة الأعمال وادارة الفنادق والاستثمار في مرافق الإيواء، وقبل أيام اتفقنا مع وزارة التعليم على أن نبدأ بتقديم الفرص الاستثمارية للمبتعثين وليس فقط الفرص الوظيفية لأننا نريد المواطن أن يستثمر بدلاً من البحث عن وظيفة”.
وزاد: “أمير منطقة عسير وجهنا بأن يكون هناك منتدى للمستثمرين لنقدم فيه حزم القرارات والأنظمة التي أقرت من الدولة والتي ستقر لاحقا بإذن الله وغيرها مقبل على الإقرار، كما ان هناك شركة الفنادق والضيافة التراثية التي ستقدم خطتها الوطنية لخادم الحرمين الشريفين، والتي تعمل في مجال اعادة إحياء المواقع التاريخية وتحويلها الى فنادق ومرافق ضيافة، الى جانب شركة للاستثمار والتنمية السياحية الوطنية التي نعكف حاليا على دراستها مع صندوق الاستثمارات العامة، وفي الواقع سبقتنا بعض دول الخليج التي أنشأت شركات استثمار وقامت بعمليات البناء ونرجو ان تنطلق فقد تأخرنا كثيرا في مجال الاستثمار السياحي”.
وفيما يتعلق بالوجهات السياحية للمملكة، قال سمو رئيس الهيئة: “ننتظر انطلاق منظومة الوجهات السياحية والتي ستبدأ بمدينة عكاظ بعد شهر رمضان ونتمنى أن يتبعها مشروع العقير وغيرها من الوجهات الجبلية والساحلية والصحراوية، وهي وجهات تكفل للمواطن أن يبقى في بلده مستمتعاً بحيث تكون الأسعار بمتناول الجميع وبأرقى درجات الخدمة، الأمر الذي يضمن عدم تسرب المواطنين والناشئة في موسم الإجازات وبقاءهم في مناطق بلادهم ليعيشوا ذكرياتهم الجميلة داخل وطنهم”. متوقعاّ أن تكون المملكة خلال السنوات القادمة أكبر دولة سياحة في العالم العربي لما تملكه من تنوع بيئي وثقافي وانساني.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة قد رعى حفل اطلاق مناسبة “أبها عاصمة السياحة العربية 2017” بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري لمنظمة السياحة العربية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وزراء السياحة وسفراء الدول العربية، ومعالي رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على المستوى العربي.
ورحب سموه في كلمته في الحفل بجميع زوار منطقة عسير عامة ومدينة أبها بشكل خاص ، متمنيا لهم طيب الإقامة في أبها ، مؤكدا أن فوز أبها بلقب عاصمة السياحة العربية للعام 2017 ، جاء نتيجة لعمل وجهد متواصل لمدة 10 سنوات ، لتكون أبها درة المصايف عاصمة للسياحة العربية ، مقدما شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، والمنظمة العربية للسياحة ، وأمانة منطقة عسير ، وكل من ساهم في نجاح حفل إطلاق أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .
وكان سمو الأمير فيصل بن خالد يرافقه سمو الأمير سلطان بن سلمان ، قد افتتح المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 20 جناحاً لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، واستمعا إلى شرح عن محتويات المعارض التي تستعرض أبرز الجهود التي تقدمها الجهات المشاركة ، لخدمة زوار المنطقة ومرتاديها، وكذلك التعريف ببرامجها ومشاركاتها في الاحتفال بتتويج مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017.
ثم اطلع سمو أمير منطقة عسير وسمو الأمير سلطان بن سلمان على أبرز المعروضات التي يشارك بها عدد من الحرفيين والحرفيات من أبناء المنطقة، بعدها شهدا توقيع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيتين مع جامعة بيشة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثم كرم سموه 10 من أصحاب المتاحف الخاصة البارزة في المنطقة.
بعد ذلك شَرف سمو الأمير فيصل بن خالد وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني والضيوف الحفل المعد بهذه المناسبة, الذي بدأ بمشهد درامي تحت عنوان “حلم طفل” أبرز المقومات البيئة والاجتماعية لمنطقة عسير واستشرافها للمستقبل، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان “أهلا في أبها ” .
إثر ذلك تسلم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مفاتيح السياحة العربية، قدمها معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد.
ثم دشنا سموهما فعاليات وبرامج أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .
عقب ذلك شاهد الحضور عملا فنيا بعنوان “جبين الصبح يا أبها ” ، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي قدمت ألوانا مختلفة من تراث المنطقة.
وفي نهاية الحفل أطلقت الألعاب النارية في سماء أبها صاحبتها النافورة الموسيقية المائية احتفالا بالمناسبة، وسط حضور غفير من الجمهور .