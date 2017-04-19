غرفة نجران تستضيف دورة ” أسس الوقاية من المخدرات في بيئات العمل “

صراحة-نجران:استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس, دورة ” أسس الوقاية من المخدرات في بيئات العمل ” التي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, بمشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة.

وتتضمن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام عدداً من المحاور, أهمها توضيح مفهوم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية, وخصائص الإدمان وكيفية حدوثه, وآثار المخدرات على العقل والصحة النفسية والأسرية, وعلامات يتسم بها البعض قبل الوقوع في المخدرات, وأسباب تجربة المخدر لأول مرة, وطرق الوقاية الأسرية والعوامل المؤثرة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية, إلى جانب التحديات التي تواجه المراهق, وإكساب المتدرب معلومات عن دور الجهات الإرشادية والعلاجية والأمنية.