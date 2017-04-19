الحملة الوطنية السعودية تستمر بتقديم مياه الشرب الصحية للنازحين السوريين في الداخل السوري

صراحة-الرياض:تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوفير مياه الشرب الصحية للأشقاء النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية وذلك من خلال محطات لتنقية المياة تعمل ضمن أعلى معايير الجودة وأفضل الأجهزه والمعدات .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة حددت أبرز المتطلبات الإغاثية التي يحتاجها الشقيق السوري في المناطق الحدودية السورية التركية خصوصاً المخيمات العشوائية فعملت على توفير محطات لتنقية المياة ضمن مشروع “شقيقي إشرب نقياً ” لتوفير مياة الشرب الصحية للشقيق السوري لحاجتهم الماسة لمثل هذا النوع من المساعدات وقد تم التنسيق مع هيئة الإغاثة الانسانية IHH في تشغيل هذه المحطات.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشروع “شقيقي إشرب نقياً” يعدّ أحد المشاريع التنموية الرائدة في مجال العمل الإنساني واحد ثمار الاعمال الخيرية التي يقدمها الشعب السعودي الكريم لأشقائة من الشعب السوري العزيز، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في اليوم من خلال محطات التنقية التي يتم العمل فيها في الداخل السوري .