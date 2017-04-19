أسماء حكام الجولة (24) من مباريات دوري جميل

صراحة-الرياض:التعاون – الخليج:
الدولي/ خالد الطريس – حكم ساحة
الدولي/ عبدالله الشلوي – مساعد أول
الدولي/ فهد العمري – مساعد ثاني
محمد النحيت – حكم رابع
الوحدة – الفتح:
الدولي/ تركي الخضير – حكم ساحة
الدولي/ خلف زيد – مساعد أول
الدولي/ عبدالعزيز الأسمري – مساعد أول
عبد الرحمن الكعبي – حكم رابع
الأهلي – الفيصلي:
الدولي/ عبد الرحمن السلطان – حكم ساحة
الدولي/ بدر الشمراني – مساعد أول
محمد الشهري – مساعد ثاني
الدولي/ عبدالرحمن المالكي – حكم رابع
الشباب – الهلال:
الدولي/ مارك كلاتنبيرغ (انجليزي) – حكم ساحة
الدولي/ محمد العبكري – مساعد أول
الدولي/ هشام الرفاعي – مساعد ثاني
الدولي/ فهد المرداسي – حكم رابع
الباطن – النصر:
الدولي/ سلطان الحربي – حكم ساحة
الدولي/ عبدالرحيم الشمري – مساعد أول
الدولي/ ياسر السلطان – مساعد ثاني
الدولي/ صالح الهذلول – حكم رابع
الرائد – القادسية:
الدولي/ كيث جاك (ايرلندي) – حكم ساحة
الدولي/ جاريث اندرو (ايرلندي) – مساعد أول
الدولي/ ستيفن دونالد صن (ايرلندي) – مساعد ثاني
مشاري المشاري – حكم رابع
الاتفاق – الاتحاد:
خالد صلوي – حكم ساحة
الدولي/ أحمد فقيهي – مساعد أول
الدولي/ ماجد الناصر – مساعد ثاني
محمد البريدي – حكم رابع