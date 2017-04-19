“الزراعة” تمنح أذونات استيراد الطيور في الرياض والقصيم والأحساء

صراحة-الرياض:أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نقل صلاحية استخراج أذونات استيراد الطيور من الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم، ومديرية الزراعة بمحافظة الأحساء.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور إبراهيم النويصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستفيدين وعدم حصرها في مكان واحد، مشيراً إلى أن اختيار هذه الجهات جاء بناء على استعدادات المحاجر فنياً، وتوفر الامكانيات لاستقبال الطيور الحية.

وأضَاف أن استخراج أذونات استيراد الطيور في هذه المناطق متاح للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأن تمييز الكمية التجارية من غيرها يخضع لقرار الجمارك وحدها، مشيراً إلى أن العمل جار على استكمال تجهيز منافذ أخرى لاستقبال إرساليات الطيور الحية، وسيعلن عنه في حينها.