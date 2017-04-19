فعاليات ترفيهية وتثقيفية تنتظر سكان المملكة نهاية هذا الأسبوع

صراحة-الرياض:تقام في العديد من مدن المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والملهمة المدعومة من الهيئة العامة للترفيه، موجهة لمختلف شرائح المجتمع، التي تهدف لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالسعادة في جو أسري ممتع.

ففي مدينة الرياض تقام المسرحية الكوميدية “قلب للبيع”، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي من 20 وحتى 22 أبريل، كما سيقام “كرنفال كنكان”، الحدث الأول من نوعه للعائلات والأطفال ويضم مختلف الألعاب الترفيهية والأنشطة المختلفة والأطعمة المتنوعة، وذلك في الحكير لاند بتاريخ 19 وحتى 22 أبريل، كما ستقام فعالية فيرا الترفيهية ذات الطابع اليوناني المميز في درة الرياض وتهدف هذه الفعالية لإبراز المشاريع الشابة الموهوبة وتجمع بين الفنون التسلية بتاريخ 19 وحتى 24 أبريل.

وفي مدينة أبها سيقام مهرجان حكايا مسك المعني بصناعة المحتوى وتحفيز الشباب على طرح أفكارهم والتعبير عنها من تاريخ 19 وحتى 21 من أبريل في قرية المفتاحة.

وعلى ضفاف الساحل الغربي تقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ فعالية “للمستقبل نمشي” وهي فعالية رياضية مجتمعية تهدف إلى دعم صندوق المنح الدراسية للطالبات في الجامعات في المملكة وذلك يوم 22 أبريل، فيما يقام في جدة مهرجان كافيين، الفعالية الشبابية العائلية التي تضم أنشطة للأطفال والشباب، وذلك في إعمار سكوير- باب جدة بتاريخ 20 وحتى 22 أبريل.

أما على ضفاف الساحل الشرقي فسيقام بمدينة الخبر مهرجان هاواي الشرقية الترفيهي في كورنيش العزيزية بتاريخ 18 وحتى 23 أبريل، كما ستقام في مدن المنطقة الشرقية المختلفة العروض الفنية والثقافية للعرضة السعودية وذلك في كورنيش الدمام، وكورنيش الجبيل بتاريخ 21 أبريل، وبكورنيش الخبر، وحديقة الملك عبدالله بالهفوف بتاريخ 22 أبريل.

وتدعو الهيئة العامة للترفيه الجميع لزيارة هذه الفعاليات التي تتنوع ما بين فن وثقافة ورياضة ومهرجانات وعروض حية وكرنفالات والاستمتاع بها وإمضاء أسعد الأوقات بصحبة العائلة. ويمكن الوصول إلى معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بالدخول إلى الرابط الإلكتروني www.roznamah.sa ، أو متابعة حساب الهيئة العامة للترفيه على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa .