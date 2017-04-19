صحة جدة تطلق ورشة عمل عن برنامج التحول في القطاع الصحي

صراحة-الرياض:برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أختتمت صباح اليوم الأربعاء بفندق كراون بلازا بجدة ورشة العمل عن برنامج التحول و نموذج تصميم الرعاية الصحية في القطاع الصحي ، و التي نظمتها صحة جدة و أستمرت على مدى يومين متتالين ، و أدار هذه الورشة فريق عمل من قيادات صحة جدة ، و أستهدفت جميع العاملين من أطباء و تمريض و عاملين في التأهيل الطبي و الرعاية المنزلية و الإحالة في المراكز الصحية و المستشفيات .

و ركزت ورشة العمل على بناء نظام رعاية صحية متكاملة بدءاً بالرعاية الصحية الأولية ، و مروراً بإحتياج المستفيد من الخدمة لجميع مستويات الخدمة ، و رجوعاً للرعاية الأولية في المجتمع و الحي و مكان العمل و المدرسة في كثير من الحالات ، و ذلك بهدف تعريف العاملين و إعدادهم لنموذج تصميم الرعاية المتجدد و المعد مسبقاً من خلال سلسلة ورش العمل التي قامت بتنفيذها وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية و وكالة التخطيط بالوزارة .

و من أهم مميزات نموذج تصميم الرعاية تحسين مستوى التواصل بين مستويات مقدمي الخدمة مما يحسّن من الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين ، كما أن هناك ٦ نماذج للرعاية تم وضع حلول لها من قبل ، و تعمل الصحة حالياً من خلال هذه الورشة مع المختصين لوضع أهداف زمنية لتحقيق تطلعات الوزارة لرؤية ٢٠٣٠م .

الجدير بالذكر أن النماذج هي الرعاية الوقائية ، و رعاية الأمراض المزمنة ، إضافة إلى رعاية الام و الطفل ، و الرعاية المخطط لها و الاختيارية ، إلى جانب رعاية الحالات الطارئة ، و الرعاية التلطيفية .