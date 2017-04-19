“العمل والتنمية الاجتماعية”: الترخيص لـ 188 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية في كافة المناطق

وأوضح الوكيل نايف الصبحي، أن دعم الوزارة المقدم لمراكز الرعاية النهارية الأهلية وصل خلال العام الماضي إلى 338 مليون ريال، معرباً عن أمله في تقديم الخدمة التأهيلية والرعاية والعلاج، وتحسين مستوى الأداء بما يعود بالنفع على ذوي الإعاقة وأسرهم، كونها شريكة في علاج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، مشيراً إلى أن القطاعين الخاص وغير الربحي شريكان لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الرعاية في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة، وبجودة عالية.

وأوضح الصبحي، أنه ومن منطلق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 فإنه لابد من دخول شركاء في القطاعين الخاص وغير الربحي في خدمة ذوي الإعاقة، لتخفيف الأعباء على الإنفاق الحكومي، ليكونوا شركاء في تقديم الخدمة، مما يقلل من الإسناد على القطاع الحكومي، مبيناً أن الوزارة ومن خلال إنفاقها الكبير على الأشخاص ذوي الإعاقة فإنها تهدف إلى ضمان وصول خدماتها إلى كافة المناطق والمدن، خاصة التي لا يوجد فيها مراكز تأهيل، والوصول إلى أكبر شريحة من ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات بجودة عالية عبر مراكز الرعاية النهارية الأهلية.