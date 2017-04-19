STC تكرم النعيمة لفوز لوحته التشكيلية في مهرجان الملك عبدالعزيز شاكرين ومقدرين حسن تعاملكم

صراحة-الرياض:- حقق الفنان التشكيلي فهد النعيمة، وهو أحد منسوبي شركة الاتصالات السعودية STC المركز الثاني في مجال مسابقة الفنون التشكيلية، التي نظمت مؤخراً في إطار الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل.

وجاء إعلان اسماء الفائزين عن طريق الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، في مهرجان مخصص للأبل كتراث عربي أصيل، واختتم برعاية وتشريف من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية الأسبوع الماضي، وكرم الفائزون الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار بالديوان الملكي وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف.

والتقى الفنان النعيمة مدير عام الشئون الإعلامية بالاتصالات السعودية أمجد شاكر، والذي قدم له التهنئة على فوزه، وشجعه على مواصلة الإبداع في مجال موهبته الفنية، منوها الى أن الشركة تزخر بعدد كبير من المواهب السعودية في مجالات متعددة، وهم من نسيج هذا الوطن الذي يقدر ويهتم بتحفيز المواهب والإبداع في شتى المجالات، ومشدداً على أن الشركة التي جزء من نسيجنا المجتمعي ستواصل تشجيع هذه المواهب بطرق متعددة.

وكان موضوع اللوحة الفائزة عن الابل المغاتير، ولقيت أصداء وإعجاب حسب ما ذكره المشرفون على المسابقة والمختصون في الفنون التشكيلية، وكذلك لدى زوار المعرض من الفئات المتذوقين لهذا الفن الراقي، وقد ابدى الفنان النعيمة سعادته بالفوز في هذه المسابقة الكبيرة، التي جاءت كثمرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز التي تقوم على تنظيم المهرجان ومن وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام التي وضعت الثقة في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية لتنفيذ هذه المسابقة.

الصورة ـ أمجد شاكر مع التشكيلي فهد النعيمة

م- حقق الفنان التشكيلي فهد النعيمة، وهو أحد منسوبي شركة الاتصالات السعودية STC المركز الثاني في مجال مسابقة الفنون التشكيلية، التي نظمت مؤخراً في إطار الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل.

وجاء إعلان اسماء الفائزين عن طريق الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، في مهرجان مخصص للأبل كتراث عربي أصيل، واختتم برعاية وتشريف من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية الأسبوع الماضي، وكرم الفائزون الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار بالديوان الملكي وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف.

والتقى الفنان النعيمة مدير عام الشئون الإعلامية بالاتصالات السعودية أمجد شاكر، والذي قدم له التهنئة على فوزه، وشجعه على مواصلة الإبداع في مجال موهبته الفنية، منوها الى أن الشركة تزخر بعدد كبير من المواهب السعودية في مجالات متعددة، وهم من نسيج هذا الوطن الذي يقدر ويهتم بتحفيز المواهب والإبداع في شتى المجالات، ومشدداً على أن الشركة التي جزء من نسيجنا المجتمعي ستواصل تشجيع هذه المواهب بطرق متعددة.

وكان موضوع اللوحة الفائزة عن الابل المغاتير، ولقيت أصداء وإعجاب حسب ما ذكره المشرفون على المسابقة والمختصون في الفنون التشكيلية، وكذلك لدى زوار المعرض من الفئات المتذوقين لهذا الفن الراقي، وقد ابدى الفنان النعيمة سعادته بالفوز في هذه المسابقة الكبيرة، التي جاءت كثمرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز التي تقوم على تنظيم المهرجان ومن وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام التي وضعت الثقة في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية لتنفيذ هذه المسابقة.

الصورة ـ أمجد شاكر مع التشكيلي فهد النعيمة