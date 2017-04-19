الذهب ينخفض مع صعود الدولار لكنه يتلقى دعما من التوترات الجيوسياسية

صراحة-وكالات:انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار لكن تصاعد التوترات بشأن كوريا الشمالية والانتخابات المقبلة في فرنسا والمملكة المتحدة دعما طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0932 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.64 في المئة إلى 1281.96 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 في المئة إلى 1283.90 دولار للأوقية.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.

وينتاب المستثمرين القلق قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها يوم الأحد ومن دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المفاجئة لإجراء انتخابات عامة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.6 في المئة إلى 18.14 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 976.90 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 773.65 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع عند 769.80 دولار يوم الثلاثاء.