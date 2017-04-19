ماي: الانتخابات المبكرة تحول دون خوض انتخابات عامة مع نهاية محادثات الخروج

صراحة-وكالات:قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن إجراء الانتخابات المبكرة في الثامن من يونيو بدلا من الانتظار حتى 2020 سيجنبها موقفا ستكون خلاله في ذروة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بينما تواجه انتخابات عامة في الوقت نفسه.

ومن المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس آذار 2019 وفقا للجدول الزمني الحالي.

وفي حال إجراء الانتخابات المبكرة فلن تضطر ماي إلى مواجهة الناخبين مجددا حتى 2022 ما يعطيها هامشا أوسع للمناورة في نهاية محادثات الخروج.

وقالت ماي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إذا اطلعتم على الجدول الزمني وإذا ظلت الانتخابات في موعدها عام 2020 فسنكون حينها بصدد الجزء الأكثر حسما من المفاوضات.. نهاية المفاوضات، فيما سيكون بداية للمرحلة التي تسبق انتخابات عامة.”