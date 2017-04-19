خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن

صراحة – محمد المحسن : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة السعودية،وهم يؤدون واجبهم الوطني ، جراء سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أمس الثلاثاء، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وأعرب جلالته باسمه واسم شعب وحكومة الأردن، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.