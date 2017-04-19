مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

صراحة – خالد الحسين : قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي, في مكتبه اليوم , اثنين من ضباط الإدارة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم, وهم العميد محمد بن مبارك القرشي, والعقيد نوار بن عويض العصيمي.

وهنأ اللواء المطرفي الضباط المترقين, متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية .

وأعرب الضباط المترقين من جهتهم, عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر – حفظهم الله -, سائلين الله أن يكونوا على قدر هذه الثقة الغالية, وعند حسن الظن بهم, وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان .