لمسة وفاء لجنودنا البواسل .. لقاء للشيخ السديس بالمدينة المنورة غداً

صراحة – نواف العايد : تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمكتب “وفاء” لرعاية أبناء شهداء الواجب غداً، لقاءً لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بعنوان “لمسة وفاء لجنودنا البواسل”.

وسيتحدث معاليه خلال اللقاء عن ما يقدمه جنودنا البواسل من رجال القوات المسلحة والمرابطين على الحدود الجنوبية لبلادنا الحبيبة من بطولات وتضحيات للذود عن حياض وطننا الغالي والتي ستظل محل فخر واعتزاز الجميع على الدوام, كما يتطرق إلى ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – من رعاية دائمة واهتمام بالغ بأسر وأبناء وذوي الشهداء.