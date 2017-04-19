تعليم الشمالية يعلن انطلاق مسابقة المشروعات الطلابية النوعية “تحدي المهارات “

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت إدارة التخطيط والتطوير في تعليم الحدود الشمالية ممثلةً بمشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي اليوم، عن انطلاق مسابقة المشروعات الطلابية النوعية “تحدي المهارات – 1438هـ “، في مادة المهارات التطبيقية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات ومساعدتهم على الإبداع والابتكار.

وأكد مدير إدارة التخطيط والتطوير خالد العبيدان على ضرورة مشاركة المدارس في المسابقة لإبراز جهود أبناء وبنات المنطقة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أهمية التقيد بالخطة الزمنية الواردة في التعميم، متمنيًا للجميع التوفيق.