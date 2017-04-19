إطلاق التسجيل في التأمين المهني للمكاتب والشركات والمهندسين الأفراد

صراحة – محمد المحسن : أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين التسجيل الخاص في التأمين المهني للمكاتب والشركات الهندسية والمزاولين الأفراد للمهنة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات مجلس إدارة الهيئة في دورته الخامسة لتطوير القطاع الهندسي والمساهمة برفع جودة ومخرجات العمل الهندسي في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير القطاع الهندسي وتنظيمه وكذلك يساهم برفع الجودة ومخرجات القطاع الهندسي، مشيراً إلى أن البرنامج سيساهم بإيجاد تغطية تأمينية مناسبة عن الأخطاء المهنية غير المتعمدة، التي قد تقع من المكاتب والشركات الهندسية والمزاولين الافراد للمهنة اثناء ممارسة العمل الهندسي، الذي قد يترتب عليه بعض الأخطاء والأضرار للغيير وبعض المطالبات المالية لدفع الضرر الناتج عن تلك الأخطاء.

وأفاد أن التأمين المهني سيُقدم من خلال شركة رائدة ومتخصصة في التأمين، وعلى شكل فئات متنوعة وبأسعار متميزة ومناسبة للجميع، تبدأ من 250 ريالا للمهندسين الأفراد، ومن 1800 ريال للمكاتب والشركات الهندسية لكل عام.

وأضاف أن هذا التأمين يعد الأول من نوعه في المملكة، نظراً لتغطيته لجميع الأعمال التي يزاولها المكتب من دراسات وتصاميم واشراف وخلاف ذلك، وأن التسجيل في التأمين أصبح متاحاً للجميع المكاتب والشركات الهندسية والمهندسين الأفراد وأن بوليصة ابتداءً من شهر مايو القادم – إن شاء الله -، كما أن التأمين يأت متواكباً من نظام مزولة المهنة الذي أقره مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، الذي يتوقع أن يسهم – بإذن الله – بتطوير مهنة الهندسة في المملكة.