تعليم حائل يطبق برنامجاً تدريبياً للطلاب في مجال السلامة المدرسية في مطار حائل

صراحة – واس :نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الأمن والسلامة اليوم برنامجاً تدريبياً لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مجال السلامة بالتعاون مع مطار حائل الدولي بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني ومدير عام المطارات الشمالية الكابتن حمد الخميش وعدداً من المسؤولين وموظفي الإطفاء والإنقاذ بالمطار والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين وذلك بمطار حائل الدولي .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل أن البرنامج التدريبي وزيارة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لقسم الإطفاء والإنقاذ بمطار حائل الدولي والتدريب على وسائل السلامة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى طلاب المدارس ومنسوبيها في مجال السلامة وأنظمة مكافحة الحرائق المساندة والاستفادة منها في التطبيق العملي على المنشآت التعليمية التي تسهم في تعزيز مفهوم السلامة وبما يخدم مصلحة وسلامة الطلاب .

وعبر الثويني عن شكره وتقديره لمدير عام المطارات الشمالية على دعمه وتفاعله المميز في تطبيق الشراكة المجتمعية بين تعليم حائل ومطار حائل الدولي لتدريب منسوبي الأمن والسلامة في مدارس التعليم العام والطلاب على حد سواء على طرق الإطفاء والإنقاذ والاستخدام الأمثل والصحيح لوسائل السلامة .